الحريري ترأس اجتماعا للبحث في مشروع تنظيف نهر الليطاني

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اجتماعًا حضره وزراء: الإعلام جمال الجراح، الصناعة وائل أبو فاعور، الطاقة والمياه ندى بستاني والبيئة فادي جريصاتي، مدير دائرة المشرق في "البنك الدولي" ساروج كومار جاه على رأس وفد من البنك، رئيس "مجلس الإنماء والإعمار" نبيل الجسر، المدير العام لـ"المصلحة الوكنية لنهر الليطاني" سامي علوية وعدد من المستشارين. وتناول الاجتماع البحث في مشروع تنظيف نهر الليطاني.
وكان الحريري قد ترأس اجتماعًا حضره الوزراء: وائل أبو فاعور، يوسف فنيانوس وفادي جريصاتي ومستشار الحريري غازي يوسف، وممثلون عن شركات الترابة: "سبلين" و"الترابة الوطنية" و"هولسيم"، للبحث في الشروط البيئيّة لعمل شركات الترابة في لبنان.
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