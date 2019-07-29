الحريري ترأس اجتماعا للبحث في مشروع تنظيف نهر الليطاني

ترأس رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، اجتماعًا حضره وزراء: الإعلام ​جمال الجراح​، الصناعة ​وائل أبو فاعور​، الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ والبيئة ​فادي جريصاتي​، مدير دائرة المشرق في "​البنك الدولي​" ساروج كومار جاه على رأس وفد من البنك، رئيس "​مجلس الإنماء والإعمار​" ​نبيل الجسر​، المدير العام لـ"المصلحة الوكنية ل​نهر الليطاني​" ​سامي علوية​ وعدد من المستشارين. وتناول الاجتماع البحث في مشروع تنظيف نهر الليطاني.

وكان الحريري قد ترأس اجتماعًا حضره الوزراء: وائل أبو فاعور، ​يوسف فنيانوس​ وفادي جريصاتي ومستشار الحريري ​غازي يوسف​، وممثلون عن شركات الترابة: "​سبلين​" و"الترابة الوطنية" و"هولسيم"، للبحث في الشروط البيئيّة لعمل شركات الترابة في ​لبنان​.