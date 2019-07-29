إخبار ضد معارضي مشروع ليلى بجرائم إثارة النعرات الطائفية والعنصرية

تقدم المحامي خالد مرعب بإخبار لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ضد كل من الحزب الديمقراطي المسيحي، ناجي.ح ، شارل.س، يحيى.ح، أدونيس.ز وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا، وذلك بجرائم إثارة النعرات الطائفية والعنصرية بين المواطنين وتعكير الأمن والتهديد بأسلحة غير مرخصة وإعاقة اللبنانيين من ممارسة حقوقهم المدنية.
ويأتي هذا الإخبار على خلفية تهديدات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض للأشخاص الذين قرروا حضور حفل "مشروع ليلى"، ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية.
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