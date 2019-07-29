إخبار ضد معارضي مشروع ليلى بجرائم إثارة النعرات الطائفية والعنصرية

تقدم المحامي خالد مرعب بإخبار لدى ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​جبل لبنان​ ضد كل من الحزب الديمقراطي المسيحي، ناجي.ح ، شارل.س، يحيى.ح، أدونيس.ز وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا، وذلك بجرائم إثارة النعرات الطائفية و​العنصرية​ بين المواطنين وتعكير ​الأمن​ والتهديد بأسلحة غير مرخصة وإعاقة اللبنانيين من ممارسة حقوقهم المدنية.

ويأتي هذا الإخبار على خلفية تهديدات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض للأشخاص الذين قرروا حضور حفل "مشروع ليلى"، ضمن ​مهرجانات بيبلوس الدولية​.