أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، أنّ "​الموازنة​ يُصوَّت عليها مادة مادة بوجود أكثر من 110 نواب". ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "لو لم يتمّ التصويت على المادة 80 من مشروع الموازنة، كان لا بدّ من المعارض اليوم، أن يرفع يده ويقول ذلك". وشدّد على أنّ "الكلام عن المادة مُهرَّبة هو كلام مُختلق. المادة كانت موجودة أساسًا خلال البحث في لجنة المال والموازنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخليل: المادة 80 من الموازنة جرى التصويت عليها وكانت موجودة أساسا خلال البحث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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