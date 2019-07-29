مصادر LBC: محاولات الحلحلة مستمرة من قبل اللواء ابراهيم رغم التصعيد بين جنبلاط وأرسلان

اكدت مصادر قناة "LBC" أنه "رغم كل الكلام التصعيدي بين رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" ​طلال أرسلان​ فان محاولات الحلحلة مستمرة من قبل مدير عام ​الأمن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​".

وأشارت المصادر الى "أنها تتوقع التوصل الى نتائج ايجابية هذا الاسبوع على ان تنعقد جلسة حكومية الاسبوع المقبل".