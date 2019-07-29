اكدت مصادر قناة "LBC" أنه "رغم كل الكلام التصعيدي بين رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان فان محاولات الحلحلة مستمرة من قبل مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم".
وأشارت المصادر الى "أنها تتوقع التوصل الى نتائج ايجابية هذا الاسبوع على ان تنعقد جلسة حكومية الاسبوع المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: محاولات الحلحلة مستمرة من قبل اللواء ابراهيم رغم التصعيد بين جنبلاط وأرسلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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