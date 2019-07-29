مصادر عين التينة للمستقبل: البحث بين بري والحريري تمحور حول الموضوع الحكومي

أكدت مصادر ​عين التينة​ لقناة "المستقبل" أن "البحث بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تمحور حول الموضوع الحكومي وحلحلة عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​".

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