أكدت مصادر قناة "LBC" أن "رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ طلب عبر مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ من الأمين العام لـ "​حزب الله​" ​السيد حسن نصر الله​ بتحديد السقف الذي سيصل اليه ​المجلس العدلي​ بحال وافق عليه واذا كانت التوقيفات ستطال رؤوسا حزبية كبيرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: جنبلاط طلب من نصر الله تحديد سقف توقيفات المجلس العدلي اذا وافق عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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