مصادر LBC: ما اشار اليه ارسلان هو تعرض القاضية عون للنشل

أكدت مصادر قناة "LBC" ان "ما أشار اليه رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال أرسلان​ هو ما حصل مع القاضية ​غادة عون​ حين تعرضت لعملية نشل، وأشار الى أن هاتفها وصل الى يد السارق".

ولفتت المصادر الى أن "السارق كان رمى ​الهاتف​ على الطريق وتم استعادته بعد دقائق".