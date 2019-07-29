أكدت مصادر قناة "LBC" ان "ما أشار اليه رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان هو ما حصل مع القاضية غادة عون حين تعرضت لعملية نشل، وأشار الى أن هاتفها وصل الى يد السارق".
ولفتت المصادر الى أن "السارق كان رمى الهاتف على الطريق وتم استعادته بعد دقائق".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: ما اشار اليه ارسلان هو تعرض القاضية عون للنشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.