بستاني للمشككين: "بشو ما كنا شفافين؟ اتركوني إشتغل" ولا نتدخل بعمل لجنة التصنيف

أوضحت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، بموضوع الشكوك حول المناقصة المتعلّقة بتطوير مشاريع لإنشاء معامل تقليدية لإنتاج ​الطاقة الكهربائية​، أنّ "بحسب المرسوم الرقم 3688 الخاص بالتصنيف، لا مهلة زمنية للمناقصة"، لافتةً إلى "أنّنا نحضّر دفاتر الشروط".

وبيّنت في تصريح تلفزيوني، أنّ "التصنيف أجرته شركة عالمية، تحت إشراف "​البنك الدولي​"، مركّزةً على أنّ "للتأكّد أنّ لدى الشركات المقدّمة الخبرة اللازمة، كان لا بدّ من وضع شروط فنية، ونحن لم نتحدّث عن الـ"B.O.T" لكلّ الشركات المساهمة".

وأكّدت بستاني "أنّني لست أهرب من إدراة المناقصات، ولا وزيرة الطاقة ولا الفريق الإستشاري في الوزارة هو من يصنّف الشركات، بل هناك لجنة تصنيف لا نتدخّل بعملها، وتضمّ عضوًا من ​الجيش اللبناني​ وآخر من ​نقابة المهندسين​". وتوجّهت إلى المشكّكين بالقول: "بشو ما كنّا شفّافين؟ اتركوني إشتغل".