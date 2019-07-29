أكّد عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​، في تصريح تلفزيوني، أن "هناك مشكلة منذ أن أخذ ​حزب الله​ قرار قطع العلاقة مع ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ والمشكلة تكمن هنا"، موضحًا أن "المطلوب اليوم هو إعادة تنظيم العلاقة مع حزب الله ونريد حوارًا مع جميع الأفرقاء كي نوقف التعطيل في البلد".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ: المطلوب هو إعادة تنظيم علاقة التقدمي الاشتراكي مع حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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