ترمب يريد بدء الانسحاب من افغانستان قبل الانتخابات الاميركية 2020

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واشنطن: يرغب الرئيس دونالد ترمب البدء في سحب القوات الأميركية من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، كما أعلن وزير خارجيته مايك بومبيو الإثنين.

وقال بومبيو ردا على سؤال عن امكانية خفض عديد القوات الأميركية في أفغانستان قبل الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة، اثناء مداخلة في النادي الاقتصادي بواشنطن "انها التعليمات التي تلقيتها من الرئيس".

وأضاف "قال بكل وضوح +انهوا الحروب التي لا تنتهي وباشروا الانسحاب+".

وكان ترمب المرشح لولاية رئاسية ثانية وعد قبل انتخابه عام 2016 بسحب القوات الأميركية من أفغانستان. لكن لدى وصوله إلى السلطة وافق على ارسال جنود أميركيين إلى البلاد وبات عددهم حاليا 14 ألفا.

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ومنذ عام باشرت واشنطن حوارا مباشرا غير مسبوق مع طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام يسمح ببدء الانسحاب وأعرب ترمب مجددا عن رغبته في وضع حد "للحروب التي لا تنتهي" لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج.

وقال بومبيو "سمحت المفاوضات باحراز تقدم حقيقي" معربا عن "تفاؤله".

ويبدو أن واشنطن مصممة على تسريع مفاوضات السلام مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الأفغاني نهاية أيلول/سبتمبر.

والمفاوض الأميركي زلماي خليل زاد في كابول حاليا وسيزور الدوحة في الأيام المقبلة لمفاوضات جديدة مع حركة التمرد.