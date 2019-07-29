النائبة هيام حلاوة: مؤتمرات الشباب تصنع جيلا يشارك بصنع القرار وبناء الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة، أن مؤتمرات الشباب التى تعقدها الدولة ومن بينها مؤتمر الشباب الذى سيعقد غدا فى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل دورى ينشئ جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية ويشارك فى صنع القرار ويكون له دور إيجابى فى بناء الدولة المصرية .
وأضافت النائبة هيام حلاوة، أن الاهتمام بالشباب يمثل حجر الأساس للدولة واتجاه محورى لتنمية الفكر لدى الشباب المصرى واكتشاف المتميزين منهم وتبنيهم من قبل الدولة لتنمية مهاراتهم .
وتابعت عضو مجلس النواب: يعد الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصرى يتجه إلى الاهتمام بالشباب بصفه خاصة وجميع طوائف المجتمع بصفه عامة .
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