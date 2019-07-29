شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يبحث حل مشكلات ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة النوعية لذوى القدرات الخاصة بحزب الوفد، اجتماعا اليوم الاثنين، فى مقر الحزب الرئيسى بحضور أعضائها .

وقال محمد إسماعيل، نائب رئيس اللجنة، أن الاجتماع ناقش أهمية سرعة إصدار البطاقة الذكية الجديدة والعمل بالبطاقة الحالية مؤقتا للحصول على الخدمات والحقوق التى ينص عليها قانون ذوى الإعاقة.

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وأضاف "إسماعيل" فى بيان أن الاجتماع ناقش أيضا عودة نشاط اللجنة فى مجالات القوى العامة والتوظيف والعمل على توفير كورسات تدريبية للتأهيل لسوق العمل، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على عودة النشاط الثقافى للجنة من خلال تفعيل دورها إقامة ندوات ثقافية وسياسية وفنية .

وأكد "إسماعيل" أن اللجنة سوف تقوم بالتواصل مع كل مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة من أجل حل مشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق الحزب واللجنة وسوف تقوم اللجنة بتقديم طلب للقاء وزير التضامن الاجتماعى فى أسرع وقت ممكن لعرض العديد من المشاكل التى تخص ذوى القدرات الخاصة .