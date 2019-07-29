شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تطالب المؤسسات القومية بصرف العلاوة الشهرية للعاملين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الهيئة الوطنية للصحافة من المؤسسات الصحفية القومية، أن تبدأ على الفور فى صرف العلاوة الشهرية التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجميع العاملين، على أن تكون بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا.
كما طالبت الهيئة فى بيان لها من المؤسسات أن تتولى تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بالعلاوة من مواردها الخاصة، مقدمة الشكر للرئيس والدولة على دعمهم للصحافة القومية والحرص على استمرارها فى أداء دورها الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة" تطالب المؤسسات القومية بصرف العلاوة الشهرية للعاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.