شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تطالب المؤسسات القومية بصرف العلاوة الشهرية للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الهيئة الوطنية للصحافة من المؤسسات الصحفية القومية، أن تبدأ على الفور فى صرف العلاوة الشهرية التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجميع العاملين، على أن تكون بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا.

كما طالبت الهيئة فى بيان لها من المؤسسات أن تتولى تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بالعلاوة من مواردها الخاصة، مقدمة الشكر للرئيس والدولة على دعمهم للصحافة القومية والحرص على استمرارها فى أداء دورها الوطني.