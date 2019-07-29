شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح لوفد البرلمان: شواطئ المحافظة بالكامل تحتاج إلى إعادة تخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مجدى الغرابيلى، محافظ مطروح، إنه عرض على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إعادة تخطيط شواطئ مطروح بالكامل، لافتا إلى أن شواطئ مطروح غير مُستغلة الاستغلال الصحيح، قائلا "نقدر نقول استغلال شبه عشوائى".

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واتفق معه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، مؤكدا أن شواطئ محافظة مطروح تحتاج إلى تغيير كبير والاستغلال الأمثل، لافتا إلى أنها من أفضل الوجهات السياحية بالصيف فى جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى محافظة مرسى مطروح، ومدينة العلمين الجديدة، لتفقد المدينة والأعمال التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.