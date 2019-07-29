شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أردوغان يزج بمئات الآلاف فى السجون ويفرج عن الإرهابيين الدواعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مواقع تركية معارضة، فيديو يكشف إفراج النظام التركى عن الإرهابيين المنتمين لداعش، بينما يزج فى السجون الآلاف من الأتراك لمجرد اعتراضهم على سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

يوجد في سجون أردوغان أكتر من 150 ألف معتقل، جلهم مسجونين بتهم أرهاب [معلمين قضاة صحافيين علماء أكاديميين ضباط وفنانين إلخ] وأيضا من بين المسجونين 18 ألف أمرة وأكتر من 850 طفل، لكن شاهدوا كيف يتعامل قضاء اردوغان مع الارهابين الحقيقين، شاهدوا كم الارهابين اللى أفرج عنهم فقط في 2017 pic.twitter.com/Ja1TZQ1fgu

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وقالت المواقع التركية المعارضة: يوجد في سجون أردوغان أكتر من 150 ألف معتقل، جلهم مسجونين بتهم إرهاب "معلمين قضاة صحافيين علماء أكاديميين ضباط وفنانين" وأيضا من بين المسجونين 18 ألف أمرة وأكتر من 850 طفلا.

وتابعت المواقع التركية المعارضة: كيف يتعامل قضاء أردوغان مع الإرهابيين الحقيقيين، شاهدوا كم الإرهابيين الذين تم الإفراج عنهم فقط في 2017.