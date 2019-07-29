"الإحصاء": الدعم الغذائي للأسرة ارتفع إلى ألفين جنيه خلال عام 2017

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ياسمين سليم:

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة الدعم الغذائي المقدم من الحكومة ارتفعت لتصل إلى ألفين جنيه للأسرة خلال عام (2017-2018) مقارنة بـ860 جنيها خلال عام (2015-2016).

وأشار بركات - خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام (2017/ 2018) - اليوم الاثنين، إلى أن نسبة الأسر التي تتمتع بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018 وصلت إلى 88.5%.

وأوضح أن متوسط الإنفاق للأسرة ارتفاع ليصل إلى 51.4 ألف جنيه خلال عام (2017-2018)، مقابل 36.7 ألف جنيه خلال عام (2015-2016).

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5٪‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.

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وكانت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.

وبحسب بركات فإن "البحث يأتي في وقت مهم ومصر تسير في طريق الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتمت زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.

وخط الفقر الكلي يشير إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه. ويختلف تقدير خط الفقر من منطقة لأخرى داخل مصر، نتيجة اختلاف تكلفة المعيشة.