صور- تكريم نائب رئيس جامعة المنصورة وعميد كلية التربية الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كرم مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لبلوغه سن التقاعد.

وقدم رئيس الجامعة نيابة عن المجلس وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، الشكر والتقدير للنائب على ما قدمه من أجل الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في الجامعة والاهتمام بالباحثين، ما أدى إلى ظهور الجامعة في ترتيب متقدم محليًا وعالميًا في التصنيفات الدولية للجامعات على مستوى العالم.

كما جرى تكريم الدكتور محمد الشحات، عميد كلية التربية الرياضية، نظرًا لانتهاء فترة توليه منصب عميد الكلية وبلوغه سن التقاعد، وذلك تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله عميدا للكلية.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور محمود المليجي، لصدور قرار السيد رئيس الجمهورية لتجديد توليه منصب نائب الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.