"التعليم" تصدر كتابًا دوريًا خاصًا بمعلمي رياض الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، كتابًا دوريًا بخصوص تدريب المعلمين في المنظومة التعليمية بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 2019/ 2020، والقائمين على العملية التعليمية.

وأكد الكتاب الدوري، ضرورة التزام جميع الإدارات التعليمية بنقل معلم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2018/ 2019 مع فصله إلى الصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي 2019/ 2020، وعدم نقل المعلم المُكلف بالتدريس في الصفوف المطبق بها النظام التعليمي الجديد من المدرسة التي يعمل بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية.

وتضمن الكتاب، ضرورة تسكين جداول الصف الأول الابتدائي بالمعلمين في موعد غايته يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس المقبل، ليتسنى استكمال تدريبهم قبل بداية العام الدراسي.

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