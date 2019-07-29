​رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مستشفى الحسين الجامعي، يرافقه الدكتور أحمد عبدالجليل، مدير عام المستشفى، ونواب المدير في مختلف الأقسام.

وتفقد رئيس الجامعة ورش العمل التي تقام على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثالث لنادى الأزهر للكبد والجهاز الهضمي، والتي تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتتناول الجديد والحديث في مجالات مناظير الجهاز الهضمي والكبد والقنوات المرارية .

وأوضح رئيس الجامعة -خلال لقائه الأطباء المشاركين في ورش العمل- أن جامعة الأزهر لا تدخر وسعا في سبيل تدريب وتأهيل أبنائها على كافة المهارات المختلفة، بجانب التعاون في شتى المجالات العلمية مع الأساتذة في مختلف التخصصات الطبية بالجامعات المصرية، وثمن رئيس الجامعة الجهود التي تبذل من أجل النهوض والارتقاء بالبحث العلمي، حتى يستفيد المجتمع من كل تلك الجهود وتنعكس ايجابا على المرضى.

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واطمئن رئيس الجامعة -خلال جولته- على تطبيق معايير الجودة بالأقسام المختلفة بالمستشفى، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالنظافة والصيانة الدورية، للأجهزة الطبية والماكينات، وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم في ضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

يذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد سليم عميد الكلية ووكلائة –التي تتبع المستشفى الجامعي لها- من الكليات الرائدة والمتميزة، على المستوى المحلي والإقليمي، خاصة وأنها من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.