وكيل تضامن المنيا: الفوج الثاني من حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قال أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن في محافظة، إن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة يبلغ هذا العام 564 حاجًا، بينهم 12 مشرفًا، يتوجهون إلى الأراضي المقدسة، على فوجين، الأول يضم (329 حاجًا) ويغادر اليوم الاثنين، بينما يضم الفوج الثاني 235 حاجا ويغادر يوم الجمعة المقبل.

وغادر اليوم الاثنين، الفوج الأول من حجاج قرعة الجمعيات الأهلية من أبناء محافظة المنيا، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لوداع الحجاج، وتهنئتهم بأداء مناسك الحج المباركة لهذا العام، متمنيًا لجميع الحجاج التمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى الوطن بأمن وسلام.