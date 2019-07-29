"التعليم" تصدر كتابًا دوريًا بشأن معلمي النظام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابًا دوريًا، بشأن الاستفاة من تدريب المعلمين في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي والقائمين على العملية التعليمية، في ضوء تحقيق رؤية الوزارة لتطبيق النظام التعليمي الجديد (التعليم 2.0).

ووبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، أكد الكتاب الدوري على التزام جميع الإدارات التعليمية بنقل معلم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2018- 2019 مع فصله إلى الصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي 2019-2020.

وأضاف البيان أنه "لا يجوز نقل المعلم المكلف بالتدريس فى الصفوف المطبق بها النظام التعليمي الجديد من المدرسة التي يعمل بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية".

وأكد البيان على ضرورة تسكين جداول الصف الأول الابتدائي بالمعلمين قبل يوم الأربعاء 7 أغسطس لاستكمال تدريبهم قبل بداية العام الجديد.