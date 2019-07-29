ليبيا / غسان سلامة يلتقي حفتر وينبّه من مخاطر تصعيد الإقتتال وتزايد التدخلات الخارجيّة

وكالات- بحث الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة وخليفة حفتر الأوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة الى حالة من السلم والحوار، جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الاممي بحفتر في مقره بالرجمة ببنغازي بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للبعثة الأممية في ساعة متأخرة من امس الاحد 29 جويلية 2019 ونبه سلامة وفق البيان من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية. Advertisements * صورة من الأرشيف

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