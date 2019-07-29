حكمت السعودية بالسجن 5 سنوات و500 جلدة للعاملة الإندونيسية المتهمة بقتل طفل، وذلك رغم عدم اكتمال الأدلة بإدانتها نفي تقارير طبية صادرة من ثلاثة مستشفيات لوفاة الطفل متسمما.
وأثارت القضية الرأي العام قبل تسع سنوات، حيث اتهم، أحمد البوشل، والد الطفل، العاملة المنزلية بدس السم داخل رضاعة الحليب، لتقوم الأم بإرضاع صغيرها الموت بيديها دون أن تدرك ذلك.
وبموجب لصحيفة "سبق"، فقد قال والد الطفل إن محكمةالدمام أصدرت الحكم على الخادمة بالسجن لمدة 5 سنوات و500 جلدة، وذلك لعدم اكتمال الأدلة الكافية لإدانتها بعد أن حلفت اليمين أمام القاضي، بأنها لم تضع السم داخل رضاعة الحليب، وتمت مصادقة الحكم من قبل محكمة الاستئناف بذلك.
وكانت المحكمة العامة في الدمام قد صرفت النظر عن الحكم بالقصاص من المتهمة، "لعدم إثبات التقارير
يذكر أن الجريمة تمت قبل نحو تسع سنوات، وكان عمر الرضيع حينها أربعة أشهر، واتهمت العاملة بوضع سُمّ مخصص لقتل الفئران في الحليب المخصص للطفل أثناء غياب الأم، ما أدى إلى تدهور صحته على الرغم من محاولات الأطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقية والرياض إنقاذه.
إلا أن الرضيع لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نحو شهر ونصف الشهر من المعاناة، حيث اعترفت العاملة المنزلية في إحدى الجلسات بقتل الطفل مشاري، قبل أن تتراجع عن تلك الاعترافات.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 سنوات سجن و500 جلدة لإندونيسية لهذه الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.