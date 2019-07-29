وقف الملاحة في مطار معيتيقة لتعرضه لقصف جوي

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس عن وقف حركة الملاحة فيه إثر تعرضه لضربة جوية.
وقالت إدارة المطار في بيان نشرته على حسابها في موقع "فيسبوك": "مع بدء إجراءات صعود ركاب طائرة الخطوط الجوية الليبية القاصدة مطار صفاقس، تعرض مطار معيتيقة الدولي لعدة قذائف تسببت في توقفالملاحة الجوية لحين إشعار آخر".
وأفادت في هذا السياق "بعودة طاقم رحلة الخطوط الجوية الليبية القاصدة مطار اسطنبول بعد مباشرة إجراءات رحلته المقررة لهذا اليوم، وكذلك إنزال ركاب رحلة طيران البراق لمطار تونس قرطاج".
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة فيطرابلس، مرارا، عن تعرض مطار معيتيقة الدولي لضربات جوية نفذتها قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، التي تشن منذ 4 أبريل هجوما واسعا مستمرا للسيطرة على العاصمة، تقول إن هدفه تطهير المدينة من الإرهاب.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، السلطات في طرابلس إلى وقف استخدام مطار معيتيقة لأغراض عسكرية.
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