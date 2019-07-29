قالت بسمة الخلفاوي، أرملة المعارض التونسي الراحل شكري بلعيد، إنها ترشحت للانتخابات البرلمانية لمواصلة مسيرة زوجها الراحل.
ونفت الخلفاوي أن يكون ترشحها للقصاص من حزب النهضة، للاشتباه في تورطهم باغتيال شكري بلعيد، مؤكدة أن التحقيقات عن تورط الجهاز السري لحركة النهضة باغتيال بلعيد لا تزالقائمة.
وكانت رئيسة القائمة الائتلافية للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، بسمة الخلفاوي، قد أودعت الاثنين ملف ترشحها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات في دائرة تونس1.
وقالت الخلفاوي، إنها التقت بالرئيس التونسي الراحل الباجي قايدالسبسي، قبل أيام من وفاته، حيث طمأنها بأن التحقيقات لا زالت جارية في قضية اغتيال بلعيد.
وكانت هيئة الدفاع التونسي قد كشفت العام الماضي وثائق قالت إنها تدين حركة النهضة بامتلاك "جهاز سري" متورط في اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسس، والتستر على معطيات تخص اغتيال بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر أرملة بلعيد تكشف سبب ترشحها لانتخابات تونس البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.