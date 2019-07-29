اليوم.. صلاة الجنازة على شقيق الملك سلمان بـ الحرم المكي

تُقام صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الاثنين في الحرم المكي بعد صلاة العشاء، إذ أعلن الديوان الملكي وفاته يوم الأحد، عن 96 عامًا.

والأمير بندر من مواليد عام 1923، وهو العاشر بين أبناء الملك عبدالعزيز

آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الذي أنجب 36 ابنًا و27 بنتًا.

ولم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي، وكان ابنه فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، يمثله في هيئة البيعة.

وتزوج الأمير الراحل ثلاث مرات، وأنجب 23 ابنًا وبنتًا.

فإضافة إلى تولي الأمير فيصل إمارة منطقة الرياض، يشغل أبناء الأمير بندر مناصب هامة في الدولة، من بينهم الأمير خالد بن بندر مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير تركى بن بندر قائد القوات الجوية الملكية السعودية والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني السعودي.