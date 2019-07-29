عاجل-المملكة تدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان ونيجيريا



أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية كابول، ومنطقة بورنو بشمال شرقي نيجيريا، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقتين، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه.

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