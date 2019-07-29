وزير داخلية ألمانيا يقطع عطلته بعد مقتل طفل في محطة قطار

قطع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عطلته الصيفية، إثر مقتل طفل في محطة القطار الرئيسية في مدينة فرانكفورت.

وصرح متحدث باسم الوزارة، اليوم الإثنين، أن الوزير يعتزم الاجتماع بممثلين عن الأجهزة الأمنية.

وسيطرح الوزير معلومات عن هذه الجريمة أمام الصحافة، غداً الثلاثاء.

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كان رجل قد دفع الصبي، اليوم، أمام قطار من طراز ( إنترسيتي إكسبريس)، القطار الأسرع لدى شركة السكك الحديدية الألمانية، وكان قادماً إلى المحطة، ولقي الصبي حتفه وتم إلقاء القبض على المشتبه به.

ويُعْتَقَد أن الرجل دفع والدة الصبي أيضاً إلى الطريق الحديدي وحاول ذلك مع شخص ثالث لكن الوالدة والشخص الثالث لم تقع لهما أضرار.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، فإن المعتقد أن المشتبه به ينحدر من أريتريا.