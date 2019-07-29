ترامب يشن هجوماً عنيفاً على قس دافع عن حقوق الأميركيين الأفارقة

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، القس آل شاربتون من حركة الدفاع عن حقوق الأميركيين الأفارقة، بأنه "مخادع يكره البيض والشرطيين!".
وقال ترامب "آل مخادع ومحرض"، معلقاً على تغريدة أعلن فيها نيته زيارة مدينة بالتيمور الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث غالبية سكانها من الأفارقة.
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وهذه التغريدة الجديدة لترامب، التي نشرت صباح اليوم، تؤكد أنه لا ينوي التراجع عن التصريحات التي أدلى بها في نهاية الأسبوع، حيث وصف مدينة بالتيمور بأنها "مثيرة للاشمئزاز وموبوءة بالجرذان"، بعد انتقاد النائب الديموقراطي عن بالتيمور إيلايجا كامينغز لظروف اعتقال القاصرين من طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية مع المكسيك.
واستأنف ترامب صباح اليوم هجماته قائلاً: "بالتيمور تحت إشراف كامينغز لها أسوأ أرقام الجرائم في الولايات المتحدة. 25 عاماً من الثرثرة ولا أفعال! سئمنا من الإصغاء إلى الهراء نفسه".
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