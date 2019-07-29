مقتل 5 أعضاء من خلية داعشية في قصف نفذه التحالف الدولي

قتل خمسة عناصر من خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في غارة شنّها التحالف الدولي في شرق سوريا.

وهذه أول غارة يشن التحالف على التنظيم المتشدد منذ إعلان القضاء عليه قبل أربعة أشهر.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية في 23 مارس 2019 القضاء على التنظيم بعد تجريده من مناطق سيطرته في بلدة "الباغوز" في محافظة دير الزور، إثر أشهر من المعارك بدعم من التحالف.

وقال سكوت راولينسن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش "شنّت قوات التحالف غارة على خلية لداعش قرب البصيرة" في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وأدت الغارة، التي نفذت ليل الأحد الإثنين، إلى مقتل "خمسة إرهابيين لعبوا دوراً أساسياً في تسهيل الهجمات في المنطقة ضد القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء"، وفق راولينسن.

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وتعدّ هذه الغارة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أول غارة يشنّها التحالف في منطقة شرق الفرات منذ إعلان دحر التنظيم من آخر جيوبه قبل أربعة أشهر.

والقتلى الخمسة من الجنسية السورية، حسب المرصد.

وبعد انتهاء معركة شرق سوريا، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية بدء مرحلة جديدة في قتال التنظيم، تتمثل بملاحقة خلاياه النائمة بتنسيق مع التحالف الدولي.

وتستنفر تلك القوات جهودها في ملاحقة خلايا التنظيم، إلا أن الأخير يواصل تنفيذ هجمات واعتداءات من حين لآخر.

وتنفذ غالبية اعتداءات تنظيم دعش المتشدد عناصر من قوات سوريا الديموقراطية. وفي هجوم يعدّ بين الأكثر دموية خلال الأشهر الماضية، قتل عشرة مدنيين وسبعة مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية في تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرقة (شمال) في يونيو.

ويدعم التحالف قوات سوريا الديموقراطية في ملاحقتها للإرهابيين، وتشارك قواته في عمليات دهم لاعتقال مشتبه بهم.