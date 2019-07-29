مصر والأردن يجددان دعمهما للقضية الفلسطينية

تصدرت القضية الفلسطينية والقدس، المباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فقد أكد الجانبان ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وطالبت مصر والأردن "بالاستمرار في دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية".

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وأكد البلدان رفضهما للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والتي شملت مؤخراً هدم عشرات المنازل الخاصة بالفلسطينيين. وشددا على أن هذا يتطلب تحركاً دولياً لوقف هذه الممارسات الاستيطانية.

كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين لتحقيق الازدهار المشترك.

وجرى التأكيد على أهمية اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي عقدت في القاهرة الشهر الحالي، للنهوض بمستويات التعاون الثنائي في شتى الميادين.

كان الملك عبد الله الثاني قد غادر الأردن، في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة في مستهل جولة تشمل أيضاً تونس، التي سيزورها لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.