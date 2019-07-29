مقتل منفذ هجوم كاليفورنيا بعد اشتباك مع الشرطة

صرح سكوت سميثي قائد شرطة مدينة جيلروي بولاية كاليفورنيا بأن الشرطة تمكنت من تصفية منفذ إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في مهرجان للثوم في الولاية.
وأضاف للصحفيين أن 15 شخصاً أصيبوا في الهجوم خلال احتفال الثوم بجلوري، مشيراً إلى أنه يُعتقد أن منفذ الهجوم دخل إلى مقر الفعالية بعدما تسلل إليه عبر سياج.
وقال سميثي إن اشتباكاً بالأسلحة النارية استمر لمدة دقيقة بين المهاجم والشرطة، مضيفاً أن الشرطة لا تزل تبحث عن مشتبه به ثان محتمل.
وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به الآخر قام هو أيضاً بإطلاق النار أم أنه ساعد مطلق النار بطريقة أو بأخرى.
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