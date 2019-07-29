كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحالف مكافحة التبغ في كينيا يدعو الحكومة إلى تسريع البرامج لحد السرطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا تحالف كيني لمكافحة التبغ اليوم الاثنين الحكومة إلى تسريع البرامج الرامية إلى الحد من ارتفاع حالات السرطان في البلاد.

وقال جويل جيتالي، رئيس التحالف الكيني للتحكم في التبغ، إنه لا ينبغي للحكومة ترخيص منتجات النيكوتين التي تهدد حياة الناس بشكل متزايد.

وقال جيتالي للصحفيين في نيروبي "يجب ألا تكون المنتجات المعتمدة على النيكوتين مثل أكياس النيكوتين مرخصة في البلاد لأنها لا تشجع على الإقلاع عن التدخين والحد من حالات السرطان."

وأضاف جيتالي: "لا نحتاج إلى التسرع في ترخيص هذه المنتجات وعلينا إخضاعها للسياسات الحالية التي أثبتت فعاليتها في الحد من استخدام التبغ، بما في ذلك العبوات البسيطة وحظر المنكهات".

وقال ألفريد كاراجو، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني للسرطان في كينيا، إن حالات السرطان كانت في اتجاه تصاعدي في الأشهر القليلة الماضية.

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كما كشف كاراجو أن السرطان يقتل 33000 كيني كل عام، مضيفًا أن سرطان المريء هو القاتل الرئيسي.

وأضاف كاراجو: "يتم تشخيص حوالي 4380 شخصًا بسرطان المريء سنويًا، ويموت ما لا يقل عن 4351 شخصًا كل عام مع 29 ناجًا فقط".

ويحذر تقرير منظمة الصحة العالمية حول وباء التبغ العالمي لعام 2019 الذي صدر الأسبوع الماضي من إمكانية تدخل صناعة التبغ في جهود وقف التبغ من خلال المعلومات الخاطئة.

وقال جيتالي "على مر السنين، اتخذت كينيا خطوات مهمة في تخفيف عبء السرطان، من خلال مساعدة الآلاف من الناس على الإقلاع عن التبغ وغيره من المنتجات التي تحتوي على النيكوتين والتي تسبب الضرر".

كما أشار الرئيس إلى أن تدخين السجائر هو عامل خطر مهم لسرطان المريء، وهو أهم سبب يمكن الوقاية منه للعديد من أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

