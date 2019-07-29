كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر: تميم وجه بإشعال الفتنة في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فهد بن عبدالله آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر عن خطة جديدة للأمير القطري تميم بن حمد لإشعال الفتن في البحرين.

وقال عبر حسابه على تويتر: ” هناك توجيهات مباشرة من تميم لقناة الجزيرة وجميع أبواقهم الإعلامية في جميع منصات التواصل للتركيز على شقيقتنا الغالية البحرين ” .

وتابع: ” كذبوا وإفتروا على حكومة البحرين وحاولوا إثارة الشيعة على السنة مثلما فعلوا في القطيف في السعودية وكلها كذب وافتراءات لإثارة الفتن والقلاقل ” .

وجاء ذلك تعليقًا على هجوم خلايا عزمي بشارة المنظمة ضد البحرين مستغلة قضية الشيعة.