كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شمال كردفان بالسودان يعلق الدراسة في المدارس بعد حوادث عنيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات الأمنية في ولاية شمال كردفان السودانية اليوم الاثنين تعليق الدراسة في جميع المدارس بعد وقوع حوادث عنف خلال مظاهرة قام بها طلاب المدارس في مدينة العبيد عاصمة الولاية.

وطبقًا لبيان صادر عن لجنة أمن الدولة، فقد عقدت اللجنة اجتماعًا، برئاسة حاكم الولاية بالوكالة، الصادق الطيب عبد الله، لمناقشة "الحوادث المؤسفة التي وقعت في مدينة العبيد صباح اليوم الاثنين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين في بيان أن خمسة متظاهرين قتلوا خلال مظاهرات في مدينة العبيد في ولاية شمال كردفان اليوم الاثنين.

ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق رسمي بشأن حوادث العبيد.

