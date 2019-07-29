كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن ومصر يتفقان على جهود استئناف مفاوضات السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن لقاء الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني شهد توافقاً حول أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام وفق المرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1997 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وبحث الزعيمان تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الأخوية المتميزة، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك.

كما تأتي الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين فضلاً عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وغادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى القاهرة، متوجهاً إلى تونس لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.