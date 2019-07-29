كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غسان سلامة: هناك تجنيد لمرتزقة ومقاتلين أجانب في الصراع الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إن هناك تجنيد لمرتزقة ومقاتلين أجانب في الصراع الليبي، داعيًا حكومة الوفاق برئاسة السراج إلى إغلاق مراكز اعتقال المهاجرين وإطلاق سراحهم.

ودعا "سلامة"، خلال كلمته على هامش جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في ليبيا، والمذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، سلطات طرابلس إلى وقف استخدام مطار معيتقة في أغراض عسكرية.

وشدد المبعوث الأممي لليبيا، على أن قرار وقف الحرب لا يمكن تأجيله لأجل غير مسمى، مطالبًا الدول الفاعلة في الملف الليبي للاتفاق على وقف النزاع.

