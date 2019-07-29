كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تشارك البحرية الروسية الاحتفال بيومها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الصين في عرض بحري روسي سنوي، وفقاً لوكالة الأناضول، اليوم.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن مدمرة الصواريخ الصينية "شيان" شاركت أمس الأحد في العرض العسكري في سان بطرسبرج احتفالا بيوم البحرية الروسية.

وأشرف الرئيس فلاديمير بوتين على العرض الذي حضره مئات الأشخاص.

Advertisements

وكانت هناك فرقاطة هندية على البحر بالقرب من جزيرة كرونشتادت، قبالة شاطئ سانت بطرسبرج، وكانت أيضًا جزءًا من العرض.

واصطف البحارة الصينيون الذين يرتدون ملابس بيضاء على سطح مدمرة الصواريخ.

وكانت 12 سفينة حربية روسية وغواصات إلى جانب عشرات الطائرات جزءًا من الحدث.

وفي سبتمبر 2018، أجرت روسيا أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق "فوستوك-2018" حضرها جنود صينيون في استعراض للقوة يستنكره الناتو في أقصى شرق روسيا.