بعد إخراج بنشماش للجنة تحضيرية ثانية لمؤتمر الحزب ..وهبي: حركات بهلوانية لا علاقة لنا بها ونحن متوجهون نحو المؤتمر

بعد إعلان حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عن انتخاب لجنة تحضيرية جديدة للمؤتمر الرابع لحزبه، بدا “تيار المستقبل”، الذي يمسك بزمام اللجنة التحضيرية الأولى للمؤتمر، غير مبال بالخطوة الجديدة لبنشماش.

وفي حديثه لـ”اليوم 24″، اليوم الاثنين، قال عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وأحد أدرع “تيار المستقبل”، إنه لم يتابع ما كان يقوم به بنشماش، نهاية الأسبوع الماضي “لم أتابعه ولا يهمني”.

واعتبر وهبي أن توجه بنشماش نحو لجنة تحضيرية جديدة في الوقت الذي تم انتخاب لجنة تحضيرية للمؤتمر الرابع، قبل أشهر، هو “حركات بهلوانية”.

وشدد وهبي على أن “تيار المستقبل” متوجه نحو مؤتمر وطني، كما تم الاعلان عنه من قبل، ولا علاقة له بتحركات بنشماش الأخيرة.

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يذكر أنه بعد أشهر من انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي الانتخابات، التي قسمت الحزب، وأفرزت “تيار المستقبل”، عاد حكيم بنشماش الأمين العام للحزب، إلى عقد لجنة تحضيرية موازية للجنة الأولى، وانتخاب رئيس لها، لتوازي اللجنة الأولى، التي يرأسها سمير كودار.

وقال حزب الأصالة والمعاصرة إنه جرى، أمس الأحد، في المقر المركزي للحزب في الرباط انتخاب أحمد التهامي، رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وخديجة الكور، نائبته، ومحسن بومهدي مقررا لذات اللجنة، بإجماع أعضاء اللجنة التحضيرية الحاضرين، معتبرا أن عملية الانتخاب “مرت في أجواء ديمقراطية، وانخراط الجميع في إنجاح أشغال الاجتماع”.

ورفض القضاء الاستعجالي في، منتصف شهر يونيو الماضي، في مدينة أكادير، طلبا تقدم به حكيم بنشماش لإيقاف عقد اللجنة التحضيرية الأولى للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة في مدينة أكادير.

بنشماش، الذي كان يطعن في شرعية الاجتماع الثاني لهذه اللجنة، التي يترأسها سمير كودار، تقدم بطلب إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، من أجل إصدار أمر بإيقاف انعقاد الاجتماع، لكن المحكمة لم تسايره في ذلك، ما يجعل الاجتماع في حالة قانونية.