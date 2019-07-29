أمرابط خارج قائمة النصر السعودي الآسيوية

لن يكون بمقدور الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق النصر السعودي، المشاركة مع فريقه في منافسات دوري أبطال آسيا، بعدما لم يضم البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق إلى قائمة الأسماء التي يتشارك في البطولة الآسيوية.

وأرسل النصر اليوم الاثنين، إلى الاتحاد الآسيوي، اللائحة النهائية للاعبين الذين سيشاركون مع النادي خلال مواجهتي ثمن النهائي، أمام الوحدة الإماراتي، إذ تقام مباراة الذهاب في السعودية الاثنين المقبل، وبعدها بأسبوع يستقبل الوحدة منافسه في الإمارات.

في المقابل، تواجد اسم هداف الفريق عبد الرزاق حمد الله في اللائحة، علما أن الفريق الأصفر سيدخل ثمن النهائي، بالرباعي الأجنبي نفسه الذي شارك في مرحلة دور المجموعات، فبالإضافة لحمد الله، ضمت القائمة أيضا، الأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي جوليانو، ومواطنه مايكون بيريرا.