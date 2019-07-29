في تقرير جديد..والي بنك المغرب يطلع الملك على الوضحية الاقتصادية والنقدية والمالية للمملكة

استقبل الملك محمد السادس، مساء اليوم الإثنين، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم إليه تقريرا عن الوضع الإقتصادي بالمملكة.

وقدم الجواهري للملك بالقصر الملكي، بتطوان، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2018.

وكان بنك المغرب، قد كشف الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني خلال هذا العام، عن توقعاته بأن يبلغ النمو الإجمالي خلال سنة 2019 نسبة 2,8 %، وأن يتسارع إلى 4 بالمائة في سنة 2020.

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وقال البنك المركزي، إنه “أخذا في الاعتبار إنتاج 61 مليون قنطار من الحبوب حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ستتارجع القيمة المضافة الفلاحية في سنة 2019 بنسبة 3,8%، قبل أن ترتفع بنسبة 6% في 2020، مع فرضية تحقيق محصول متوسط”.

وأوضح البنك المركزي، أنه المستوى الوطني، تشير المعطيات المؤقتة الخاصة بالحسابات الوطنية السنوية إلى تباطؤ النمو إلى %3 في 2018 بعد تحقيق 4,2% سنة من قبل.

وتحدث بنك المغرب عن تراجع وتيرة النمو من 15,2% إلى 4% بالنسبة للقطاع الفلاحي ومن 2,9% إلى 2,6% على مستوى الأنشطة غير الفلاحية.

وتوقع البنك ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6% في 2019 ثم 3,9% في 20