البرازيل: 52 قتيلا على الأقل في اشتباكات داخل سجن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتِل، مساء اليوم الإثنين، 52 سجينا على الأقل، خلال مواجهات داخل سجن في التاميرا بولاية بارا البرازيلية، في شمال البلاد، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وأعلنت السلطات المحلية أن 16 قتيلا من الحصيلة الإجمالية، بُتِرت أعضاؤهم.
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدثة باسم مصلحة السجون، التي لم تُسمّها، القول إنها "مواجهة بين أفراد في عصابات متنافسة. تم احتجاز حارسين قبل أن يتم الإفراج عنهما".
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