الصين: السجن 12 عاما لمعارض ومؤسس موقع إلكتروني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حُكم، اليوم الإثنين، على مؤسس موقع صيني على الإنترنت كشفَ خروقات مفترضة لحقوق الإنسان، يُدعى هوانغ كي (56 عاما)، بالسجن 12 عاما، بعد إدانته بـ"كشف أسرار دولة"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وصادرت السلطات الصينية 20 ألف يوان (26100 يورو) من الأموال الخاصة لِـ"كي"، المعارض القديم الذي تستهدفه السلطات بانتظام منذ العام 2000، وقد أدار موقع "64 تيان وانغ" المحظور في البلاد، والذي هدف للتذكير بالقمع الدموي لتظاهرات ساحة تيان أنمين في بكين في 4 حزيران/ يونيو 1989، وهو حدث معروف في الصين باسم "4-6"، بحسب بيان للمحكمة الشعبية المتوسطة في ميانغ يانغ.

وأُوقف هوانغ كي، الذي يعاني من حالة صحية سيئة بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، في عام 2016 بعد وقت قصير من فوزه بجائزة "مراسلون بلا حدود" و"ت في 5 موند" لحرية الصحافة.

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وفاز هوانغ كي في عام 2004 بجائزة "مراسلون بلا حدود" للمعارضين الناشطين في الإنترنت بعد الحكم عليه بالسجن قبل أربع سنوات، ليكون بذلك أول معارض صيني يقضي عقوبة بالسجن لاستخدامه الإنترنت لأهداف سياسية.

وفي عام 2009، حكم عليه من جديد بالسجن ثلاث سنوات، بعد تنديده بالوضع السيئ لأبنية المدارس التي انهارت خلال هزة أرضية العام السابق في سيشوان، ما أدى إلى مقتل وفقدان 87 ألف شخص.

ويعود أطول حكم بالسجن بحق معارض منذ وصول شي جينبينغ إلى السلطة، إلى كين يونغمين، الذي حُكم عليه العام الماضي بالسجن 13 عاما بتهم "التخريب".