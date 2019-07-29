وزير الأوقاف اليمني: توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 2000 حاج وحاجة إضافة أخويه لمواقفه مع اليمنيين

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عد وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة 2000 حاج وحاجة من أبناء اليمن ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً إضافة أخوية لمواقفه العربية والاسلامية مع إخوانه في اليمن, منوهاً بالمواقف العظيمة للمملكة مع الشعب اليمني في مختلف الجوانب.

وعبر عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية في تذليل كل الصعاب والعراقيل أمام حجاج اليمن، مشيداً بالتنظيم والمتابعة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة ممثلة بمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضح أن وزارة الأوقاف في جمهورية اليمن قاربت من تفويج 15000 حاج من كل مناطق اليمن دون استثناء ولا تمييز ولا تفريق، مشيراً إلى أن دخول آلاف الحجاج اليمنيين هو أقوى رد على المتشدقين بأسطوانة تسيس الحج، مؤكداً أن التاريخ لم يسجل أن المملكة سيست الحج حتى مع الدول المختلفة معها سياسياً.

وقال: “نحن في الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الأوقاف وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، رفعنا شعار “الحج عبادة وتقديس لا شعارات وتسييس”.

وفي ختام – تصريحه – دعا الوزير اليمني جميع الحجاج إلى الابتعاد بهذه الشعيرة العظيمة عن أي مناكفات أو جدل وينشغلوا بالنسك فقط والالتزام بالأنظمة التي تنظم عملية الحج للمسلمين جميعا .