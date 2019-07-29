الحشد يعلن تطهير مبازل بطول 56 كم ضمن 'ارادة النصر' في الطارمية

وقال موقع الحشد الشعبي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الجهد الهندسي للحشد بدأ بالتعاون مع المجلس البلدي والبلدية التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، اليوم الاثنين، بحملة واسعة لدعم القطاع الخدمي والبلدي والزراعي في القضاء و المناطق المحيطة به".واضاف ان "المرحلة الاولى من الحملة تستهدف تطهير المبازل والانهر بطول 56 كم".

وكانت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي قد اعلنت عن تشكيل غرفة عمليات خدمية في 21 من شهر تموز الحالي اثناء عمليات ارادة النصر الثانية لتطهير مناطق شمال العاصمة من فلول وخلايا تنظيم "داعش".

