اعلنت غرفة العمليات الخدمية التي شكلتها الهندسة العسكرية للحشد الشعبي اثناء عملية ارادة النصر الثانية شمال بغداد، الاحد، عن الشروع بمهامها، فيما بدأت بكري وتنظيف البزول والانهار في الطارمية بالتعاون مع المجلس البلدي التابع للقضاء.
وقال موقع الحشد الشعبي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الجهد الهندسي للحشد بدأ بالتعاون مع المجلس البلدي والبلدية التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، اليوم الاثنين، بحملة واسعة لدعم القطاع الخدمي والبلدي والزراعي في القضاء و المناطق المحيطة به".
واضاف ان "المرحلة الاولى من الحملة تستهدف تطهير المبازل والانهر بطول 56 كم".
وكانت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي قد اعلنت عن تشكيل غرفة عمليات خدمية في 21 من شهر تموز الحالي اثناء عمليات ارادة النصر الثانية لتطهير مناطق شمال العاصمة من فلول وخلايا تنظيم "داعش".
واضاف ان "المرحلة الاولى من الحملة تستهدف تطهير المبازل والانهر بطول 56 كم".
وكانت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي قد اعلنت عن تشكيل غرفة عمليات خدمية في 21 من شهر تموز الحالي اثناء عمليات ارادة النصر الثانية لتطهير مناطق شمال العاصمة من فلول وخلايا تنظيم "داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد يعلن تطهير مبازل بطول 56 كم ضمن 'ارادة النصر' في الطارمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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