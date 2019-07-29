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بالجدول.. مباريات النوارس في ملحق البطولة العربية

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2019-07-29 | 17:42

بالجدول.. مباريات النوارس في ملحق البطولة العربية

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ارسل الاتحاد العربي لكرة القدم، كتاباً الى الاتحاد العراقي ونادي الزوراء، اعلن خلاله عن مواعيد مباريات النوارس في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "الاندية العربية" 2019 / 2020.
وسيشارك النوارس في المجموعة (A) من الدور التأهيلي لدور الـ32 من البطولة، حيث سيلعب الى جانب اتحاد طنجة المغربي وبطل الصومال والرفاع البحريني.

وفي حال تأهل الزوراء في الملحق، سيواجه اولمبيك آسفي المغربي في دور الـ32 من البطولة.


يذكر ان العراق يشارك بثلاثة اندية في البطولة العربية وهي: الشرطة والقوة الجوية والزوراء.

وفيما يلي جدول المباريات:

 

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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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