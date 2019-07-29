بالجدول.. مباريات النوارس في ملحق البطولة العربية

وسيشارك النوارس في المجموعة (A) من الدور التأهيلي لدور الـ32 من البطولة، حيث سيلعب الى جانب اتحاد طنجة المغربي وبطل الصومال والرفاع البحريني.

وفي حال تأهل الزوراء في الملحق، سيواجه اولمبيك آسفي المغربي في دور الـ32 من البطولة.



يذكر ان العراق يشارك بثلاثة اندية في البطولة العربية وهي: الشرطة والقوة الجوية والزوراء.

وفيما يلي جدول المباريات: