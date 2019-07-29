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علي حصني يوافق على تجديد عقده مع الصقور

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2019-07-29 | 17:36

علي حصني يوافق على تجديد عقده مع الصقور

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وافق لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم علي حصني، على تجديد عقده والبقاء مع الصقور خلال الموسم المقبل.
وتعرض اللاعب علي حصني إلى الأصابة بالرباط الصليبي، خلال بداية المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز أبعدته عن الملاعب.

وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان للنادي أن "اللاعب علي حصني سوف يستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل، واللاعب أبدى موافقته على التجديد المرحلة المقبلة والدفاع عن ألوان الصقور".


وإضاف الزيدي "علي حصني دخل مرحلة التأهيل في إسييتار بالدوحة، واللاعب سيعود للملاعب بشكل طبيعي منتصف إيلول المقبل، وسيصبح لاعباً بصفوف القوة الجوية خلال الموسم الجديد".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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