علي حصني يوافق على تجديد عقده مع الصقور

وتعرض اللاعب علي حصني إلى الأصابة بالرباط الصليبي، خلال بداية المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز أبعدته عن الملاعب.

وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان للنادي أن "اللاعب علي حصني سوف يستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل، واللاعب أبدى موافقته على التجديد المرحلة المقبلة والدفاع عن ألوان الصقور".



وإضاف الزيدي "علي حصني دخل مرحلة التأهيل في إسييتار بالدوحة، واللاعب سيعود للملاعب بشكل طبيعي منتصف إيلول المقبل، وسيصبح لاعباً بصفوف القوة الجوية خلال الموسم الجديد".