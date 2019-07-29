وزير التعليم يوافق على ملء المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الاثنين، على ملء المقاعد الشاغرة في قناة القبول العام وقناة النفقة الخاصة حسب اعلى معدل اساس المفاضلة بغض النظر عن اجتياز الامتحان التنافسي .

وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على ملء المقاعد الشاغرة في قناة القبول العام وقناة النفقة الخاصة حسب أعلى معدل اساس المفاضلة بغض النظر عن اجتياز الامتحان على ان يكون بالنسبة لدراستي الدبلوم العالي والماجستير معدل أساس المفاضلة (٧٠% من المعدل النسبي +٣٠% درجة الامتحان التنافسي)".



واضاف عبد المجيد، أنه "فيما يخص دراسة الدكتوراه فيكون معدل اساس المفاضلة (٧٠% من معدل المتقدم +٣٠ % درجة الامتحان التنافسي)"، مؤكداً أن "ملء المقاعد الشاغرة لفئات الامتيازات ( تعويض المتضررين المشمولين باحكام قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ وذوي الشهداء قبل ٢٠٠٣ وذوي شهداء الحشد الشعبي المشمولين باحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ والسجناء السياسيين وذوي الاحتياجات الخاصة فسيكون حسب اعلى معدل اساس المفاضلة".



وأوضح المدير العام، انه "في حال تم اشغال مقعد من قبل المشمولين بقانوني مؤسسة الشهداء فستم منح مقعد آخر من نفس الفئة التي تم اشغال مقعدها في حال وجود متقدمين على نفس الفئة وحسب اعلى معدل اساس المفاضلة"، مشيراً إلى "إمكانية تدوير المتقدمين غير المرشحين للقبول من قناة القبول العام الى مقاعد النفقة الخاصة الشاغرة إن وجدت وحسب الاستحقاق والرغبة وتكون الأولوية للمتقدمين الناجحين".