مقتل شخصين في تحطم طائرة صغيرة شمال تكساس الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية أن طائرة من نوع "Piper PA-34" تحطمت أثناء استعدادها للهبوط بمطار محلي في جاينسفيل، الذي يبعد 121 كيلومترا عن دالاس بولاية تكساس. وأوضح المجلس الوطني لسلامة النقل أنه يتحرى الحادث.



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