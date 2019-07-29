التحالف الدولي يستهدف دواعش شرق سوريا

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالإثنين 2019/7/29 07:48 م بتوقيت أبوظبي
مقاتلات التحالف الدولي ضد داعش
أعلن التحالف الدولي ضد داعش، الإثنين، مقتل 5 مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي في غارة شنّها على معاقل الإرهابيين شرق سوريا.
وقال المتحدث باسم التحالف سكوت راولينسن في تصريحات صحفية له: "شنّت قوات التحالف غارة على خلية لداعش قرب البصيرة" في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.
وأدت الغارة ليل الأحد إلى مقتل "خمسة إرهابيين لعبوا دورا أساسيا في تسهيل الهجمات بالمنطقة ضد القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء"، وفق راولينسن.
وتعدّ هذه الغارة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أول غارة يشنّها التحالف في منطقة شرق الفرات منذ إعلان دحر التنظيم من آخر جيوبه قبل أربعة أشهر.
وبعد انتهاء معركة شرق سوريا أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدء مرحلة جديدة في قتال التنظيم تتمثل بملاحقة خلاياه النائمة بتنسيق مع التحالف الدولي.
وتستنفر تلك القوات جهودها في ملاحقة خلايا التنظيم، إلا أن الأخير يواصل تنفيذ هجمات واعتداءات يتبناها دوريا عبر حساباته على تطبيق "تلجرام".
وفي هجوم يعدّ بين الأكثر دموية خلال الأشهر الماضية قتل عشرة مدنيين وسبعة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية في تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرقة (شمال) يونيو/حزيران.
ويدعم التحالف قوات سوريا الديمقراطية في ملاحقتها للإرهابيين، وتشارك قواته في عمليات دهم لاعتقال مشتبه بهم.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
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